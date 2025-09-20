Beim Besuch der EU-Abgeordneten Sabrina Repp findet der Sprecher von SKW Piesteritz deutliche Worte. Er wirbt unter anderem für Technologieoffenheit. Was er noch sagt.

Sprecher von SKW Piesteritz warnt: Sonst scheitern wir hier

Das Unternehmen SKW Piesteritz steht nach wie vor unter großem Druck.

Wittenberg/MZ. - Christopher Profitlich, Sprecher bei SKW Piesteritz, hat deutliche Worte gefunden. „Wenn wir weg sind, dann wird das Klima geschädigt“, spielt er darauf an, dass am hiesigen Standort die Produktion von Düngemitteln am ehesten umweltfreundlich erfolgt: „Wir sind mit die sauberste Ammoniakanlage der Welt“, betont der Mann von SKW.