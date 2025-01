Allein im Jahr 2024 werden in Coswiger Ortsteilen fünf Spielplätze neu oder wieder eröffnet. Mithilfe von Fördermitteln sind in jüngsten Jahren 17 Areale zum Spielen und Toben entstanden.

Coswig/MZ. - In Coswig ist der 11. September 2024 grundsätzlich ein gewöhnlicher Herbsttag. Am Nachmittag aber strömen viele Menschen allen Alters in die Dorfmitte des Ortsteils Köselitz. Mehr als 100 Anwohner treffen sich am Dorf-Spielplatz, der nach Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten wiedereröffnet wird. Der obligatorische Schnitt des Absperrbandes wird von Bürgermeister André Saage (SPD) in Kooperation mit Ortsbürgermeister Andreas Best (AfD) und Ex-Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) vollzogen. Im Nu werden die neuen Spielgeräte von zahlreichen Jungen und Mädchen erobert und getestet.