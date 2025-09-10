weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fahrrad-Tests in Wittenberg: Spezialräder vorgestellt - Wie auch Senioren wieder sicher im Sattel sitzen

Mit der „Cargobike Roadshow“ und der Aktion „stabil mobil“ sind auf dem Arsenalplatz gleich zwei Test-Events angeboten worden. Eines hat sich unter anderem an Senioren gerichtet.

Von Andreas Hübner 10.09.2025, 12:53
Am Dienstag haben etliche Wittenberger auf dem Arsenalplatz Spezialfahrräder und Lastenbikes getestet.
Am Dienstag haben etliche Wittenberger auf dem Arsenalplatz Spezialfahrräder und Lastenbikes getestet.

Wittenberg/MZ. - Viele Menschen können oder wollen sich aus verschiedensten Gründen nicht mehr mit dem Fahrrad bewegen. Für sie hat es am Dienstag ein interessantes Angebot auf dem Arsenalplatz in Wittenberg gegeben: die Aktion „stabil mobil“, bei der es um Spezialräder ging. Es war eines von zwei interessanten Test-Events zum Thema Fahrradmobilität, die die Stadt Wittenberg ihren Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag geboten hat.