Von Schweden nach Zeitz Camilla Carlsson häkelt Kieselsteine: Kunst gegen Krebs, Depression und digitale Kälte
Kunst hilft Camilla Carlsson auch in schweren Zeiten mit Depression und Krebserkrankung neue Lebensfreude zu finden. Wo die Schwedin beim Tag des offenen Denkmals ausstellt.
10.09.2025, 17:00
Zeitz/MZ. - Es gibt sie in klein und rund, in Weiß oder Dunkelgrau, aber auch in groß und unebenmäßig. Camilla Carlsson kennt sie alle und hat bestimmt schon 1.000 von ihnen gehäkelt. „Kieselsteine sind für mich keine toten Objekte, keine grauen Klumpen, sondern wunderschön“, sagt die Künstlerin, die aus Schweden stammt.