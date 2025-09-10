Kunst hilft Camilla Carlsson auch in schweren Zeiten mit Depression und Krebserkrankung neue Lebensfreude zu finden. Wo die Schwedin beim Tag des offenen Denkmals ausstellt.

Camilla Carlsson liebt das Gegensätzliche: Kieselsteine, die eigentlich hart sind, lassen sich in gehäkelter Form zusammendrücken.

Zeitz/MZ. - Es gibt sie in klein und rund, in Weiß oder Dunkelgrau, aber auch in groß und unebenmäßig. Camilla Carlsson kennt sie alle und hat bestimmt schon 1.000 von ihnen gehäkelt. „Kieselsteine sind für mich keine toten Objekte, keine grauen Klumpen, sondern wunderschön“, sagt die Künstlerin, die aus Schweden stammt.