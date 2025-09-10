Richtfest für moderne Ausbildungsstätte Campus Handwerk in Halle: Das künftige Kronjuwel handwerklicher Bildung
Der Campus Handwerk in Osendorf, eine hochmoderne Ausbildungsstätte der Handwerkskammer Halle, nimmt Gestalt an. Die Verantwortlichen können die Fertigstellung kaum erwarten. Denn das Handwerk braucht dringend Nachwuchs.
Aktualisiert: 10.09.2025, 17:07
Halle (Saale)/MZ - Als „Kronjuwel handwerklicher Bildung“ bezeichnete Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle, den Campus Handwerk. Der entsteht derzeit am halleschen Stadtrand in Osendorf - in der Straße der Handwerker - und dient der Handwerkskammer künftig als Bildungs- und Technologiezentrum. Beim Richtfest am Mittwoch waren noch ein paar weitere Superlative zu hören.