Der Campus Handwerk in Osendorf, eine hochmoderne Ausbildungsstätte der Handwerkskammer Halle, nimmt Gestalt an. Die Verantwortlichen können die Fertigstellung kaum erwarten. Denn das Handwerk braucht dringend Nachwuchs.

Auf baldige Fertigstellung: Dachdeckermeister Sven Hinrichs und Halles Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf stoßen beim Richtfest auf den Campus Handwerk an.

Halle (Saale)/MZ - Als „Kronjuwel handwerklicher Bildung“ bezeichnete Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle, den Campus Handwerk. Der entsteht derzeit am halleschen Stadtrand in Osendorf - in der Straße der Handwerker - und dient der Handwerkskammer künftig als Bildungs- und Technologiezentrum. Beim Richtfest am Mittwoch waren noch ein paar weitere Superlative zu hören.