Kraftstoffdiebe hatten es in der Nacht zum Mittwoch in Köthen auf zwei Autos abgesehen.

Köthen/MZ. - Kraftstoffdiebe waren in der Nacht zum Mittwoch, 10. September, in der Stresemannstraße in Köthen am Werk und haben hohen Schaden hinterlassen.

Die Unbekannten entfernten den Tankverschluss eines VW, der auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war, und zapften ungefähr zehn Liter Benzin ab. Damit scheinbar nicht zufrieden, griffen sie nach Angaben der Polizei ein weiteres Fahrzeug an. Dort bohrten sie den Tank auf und saugten ebenfalls etwa zehn Liter Kraftstoff ab.

Dies blieb von dem 40 Jahre alten Fahrer zunächst unbemerkt. Erst als der Dacia nach wenigen Metern stehen blieb, entdeckte er den Vorfall und verständigte einen Abschleppdienst. Der Gesamtschaden liegt bei annähernd 2.000 Euro.