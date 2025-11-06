Während der VfB Gräfenhainichen einen Fluch beenden möchte und für den FC Grün-Weiß Piesteritz eine Stunde der Wahrheit schlägt, steht der SV Rot-Weiß Kemberg unter Zugzwang.

Spannende Fußball-Partien - Eine Stunde der Wahrheit für Piesteritz

Im jüngsten Heimspiel müssen die Kicker des FC Grün-Weiß Piesteritz gegen den TSV Blau-Weiß Brehna eine 1:2-Niederlage einstecken.

Wittenberg/MZ. - Dieses Wochenende versprechen die Partien der Landesliga-Fußballteams aus dem Landkreis Wittenberg Spannung pur. Allein schon die Tabellenkonstellation könnte kaum interessanter sein, denn sowohl die Elf aus Piesteritz als auch jene aus Gräfenhainichen spielen gegen Teams, die sich nur wenige Punkte hinter ihnen befinden.