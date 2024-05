So verlief das erste Sommerfest - Welchen Titel die Schule künftig tragen will

Gräfenhainichen/MZ. - Es hielt, was es versprach. Das erste große Sommerfest des Paul-Gerhardt-Gymnasiums (PGG) bot alles, was ein Sommerfest benötigt. Angefangen bei den hochsommerlichen Temperaturen bis hin zu einem mit Besuchern reichlich gefüllten Festgelände, als welches sich der Schulhof des Hauses C präsentierte.

Zwar blieben zahlreiche Stühle beim Kulturprogramm leer, was aber nicht am Programm lag, sondern vielmehr an den zu hohen Sonneneinstrahlungen. Und so verfolgten die zahlreichen Gäste die Ehrungen der zahlreichen Preisträger von Wettbewerben wie dem Fotowettbewerb des Verbandes Deutscher Schulgeografie Sachsen-Anhalt, Jugend forscht oder den Bundeswettbewerben in den Fremdsprachen sowie den Teilnehmern der Landesmathematik-Olympiade aus den etwas schattigeren Plätzen.

Danach wurde noch der nun ganz offiziell zum stellvertretenden Schulleiter bestellte Tobias Tandel auf die Bühne gerufen, um die zum Teil recht lautstarken Glückwünsche entgegenzunehmen. Dann aber wurde noch ein offizieller Akt vollzogen, zu dem neben dem Vize-Landrat Jörg Hartmann auch der Bürgermeister der Stadt Gräfenhainichen Enrico Schilling zusammen mit dem Vorsitzenden des Verein Dübener Heide, Axel Mitzka eingeladen waren. Die offiziellen Vertreter unterzeichneten eine Vereinbarung, wonach sich das Paul-Gerhardt-Gymnasium um den Titel „Naturparkschule“ bemüht. Mitzka meinte nach der Unterzeichnung: „Es ist immer schön, wenn sich eine Schule auf den Weg macht, Naturparkschule zu werden, was geografisch eigentlich schon der Fall ist, denn Gräfenhainichen ist schließlich als das Tor zur Dübener Heide bekannt“. Nachdem jetzt der erste Schritt getan ist, wird die Schule hinsichtlich der Voraussetzungen und geforderten Bedingungen für den Titel getestet. Die Idee, sich um dieses Zertifikat zu bewerben, kam aus der Umwelt AG unter der Leitung von Lehrer Daniel Rupold.

In den letzten zwei Jahren wurde für den Titel Naturparkschule schon vieles unternommen. So wurde zum Beispiel an Wochenenden ohne Hilfsmittel im Wald übernachtet, es wurden Waldreinigungsaktionen oder Aufforstungsarbeiten durch die Klasse 10 b oder Exkursionen ins Biosphärenreservat durchgeführt. Mit der „Naturparkschule“ wäre es nach dem Zertifikat als „MINTec-Schule“, „Prime Gymnasium“, Berufswahlsiegel sowie „Junior-Ingenieur-Akademie der Deutschen Telekom-Stiftung“ der 5. Titel, den das PGG tragen dürfte.

Aber das Sommerfest bot noch ein ganz anderes von den Schülern gewünschtes Highlight, nämlich einem Volleyballturnier gegen die Lehrer. Das gewann am Ende die Schülermannschaft mit den jüngeren Schülern, danach platzierten sich die 12er und die Lehrer auf dem 3. Platz. Vielleicht gelingt den Lehrern im nächsten Jahr die Revanche, denn das diesjährige auf Ideen von Schülern und Lehrern gleichermaßen basierenden Sommerfest soll im nächsten Jahr definitiv eine Wiederholung erfahren. Das aber nicht auf Kosten einer anderen etablierten Veranstaltung, sondern zusätzlich zu den bisher bekannten. „Wir haben gesagt, wir probieren mal was anderes aus“ erklärte Schulleiterin Janet Rintelmann.