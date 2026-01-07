Arrow 3 in Holzdorf Sicherheitspanne am Luftabwehrsystem: Drohnen fliegen offenbar ungestört über Raketenanlage
Das Flugabwehrsystem Arrow 3 soll Deutschland vor todbringenden Interkontinentalraketen etwa aus Russland schützen. Nun wird bekannt: Noch vor seiner Einweihung wurde die Anlage an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg offenbar ausgespäht – und eine Drohnenabwehr soll gescheitert sein.
Aktualisiert: 07.01.2026, 17:29
Holzdorf/MZ - Kurz vor seiner offiziellen Inbetriebnahme ist das Raketenabwehrsystem Arrow 3 bei Holzdorf (Landkreis Wittenberg) von unbefugten Drohnen überflogen worden. Die Abwehr dieser mutmaßlichen Spähaktion misslang dabei offenbar. Laut Recherchen von NDR und WDR schafften es die Soldaten nicht, die Drohnen abzuschießen. Nun ermittelt die Polizei.