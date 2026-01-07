Arrow 3 in Holzdorf Sicherheitspanne am Luftabwehrsystem: Drohnen fliegen offenbar ungestört über Raketenanlage

Das Flugabwehrsystem Arrow 3 soll Deutschland vor todbringenden Interkontinentalraketen etwa aus Russland schützen. Nun wird bekannt: Noch vor seiner Einweihung wurde die Anlage an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg offenbar ausgespäht – und eine Drohnenabwehr soll gescheitert sein.