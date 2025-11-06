Tradition im Landkreis Wittenberg Sicherheit: Martinsumzug in Oranienbaum nimmt andere Route
Der Martinsumzug in Oranienbaum am 11. November muss umziehen: Statt an der Kirche startet er nun auf dem Ehrenhof des Schlosses. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ermöglicht neue Route durch den Park. Was die Gründe für den Umzug sind.
06.11.2025, 15:28
Oranienbaum/MZ. - Der Martinsumzug am Dienstag, 11. November, in Oranienbaum kann nicht wie geplant an der katholischen Kirche im Ort beginnen. Darüber informiert Pfarrerin Bärbel Spieker vom Evangelischen Pfarramt Oranienbaum. Gestartet werden soll stattdessen auf dem Ehrenhof am Schloss.