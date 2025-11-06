Tradition im Landkreis Wittenberg Sicherheit: Martinsumzug in Oranienbaum nimmt andere Route

Der Martinsumzug in Oranienbaum am 11. November muss umziehen: Statt an der Kirche startet er nun auf dem Ehrenhof des Schlosses. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ermöglicht neue Route durch den Park. Was die Gründe für den Umzug sind.