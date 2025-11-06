weather heiter
Der Martinsumzug in Oranienbaum am 11. November muss umziehen: Statt an der Kirche startet er nun auf dem Ehrenhof des Schlosses. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ermöglicht neue Route durch den Park. Was die Gründe für den Umzug sind.

Von Corinna Nitz 06.11.2025, 15:28
Auf dem Ehrenhof von Schloss Oranienbaum wird am 11. November der diesjährige Martinsumzug starten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Oranienbaum/MZ. - Der Martinsumzug am Dienstag, 11. November, in Oranienbaum kann nicht wie geplant an der katholischen Kirche im Ort beginnen. Darüber informiert Pfarrerin Bärbel Spieker vom Evangelischen Pfarramt Oranienbaum. Gestartet werden soll stattdessen auf dem Ehrenhof am Schloss.