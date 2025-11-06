Ein Verein um Norman Müller möchte sich in Gatersleben künftig um Verschönerung, Kultur und Veranstaltungen kümmern – und die Heimatstube retten. Auch ein Herbstputz ist geplant.

Wie der Gaterslebener Norman Müller seinen Heimatort noch schöner und liebenswerter machen will

Norman Müller wird der Chef des neuen Vereins „Gemeinsam Für Gatersleben“.

Gatersleben/MZ - „Der eine Ort hat einen Verschönerungsverein, der andere einen Kulturverein, der nächste einen Heimatverein – wir fassen das alles irgendwie zusammen“, lacht Norman Müller, während er von dem neuen Verein „Gemeinsam Für Gatersleben“ erzählt, der sich gerade in Gründung befindet. „Nächste Woche ist der Notartermin.“ Müller wird der neue Vorsitzende der Truppe sein, seine Frau Mandy die Kassenwartin. Norman Müllers Stellvertreter wird Gunnar Weidner.