Bundestagsabgeordneter tauscht sich in Wittenberg mit dem Nachwuchs aus. Unter anderem kehrt er im Techna-Club ein. Was es dort mit einer defekten Kaffeemaschine auf sich hat.

Sepp Müller besucht in Wittenberg die Jugend

Politiker unterwegs in Sachsen-Anhalt

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (roter Pullover) hat am Donnerstag in Wittenberg nicht nur den Jugendclub der Volkssolidarität „Techna“ besucht, sondern auch Zehntklässler der Evangelischen Gesamtschule „Philipp Melanchthon“. Dort suchte er das Gespräch mit den Schülern.

Wittenberg/MZ. - Neue Filterkaffeemaschinen müssen nicht unbedingt teuer sein. Sepp Müller zieht es trotzdem vor, seine alte Maschine, bei der, wie er sagt, die Pumpe nicht mehr geht, reparieren zu lassen. Am Donnerstagnachmittag letzter Woche steht der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg mit dem guten Stück im Jugendclub „Techna“ der Volkssolidarität Wittenberg. In der Begegnungsstätte gibt es auch ein Reparatur-Café. Müller sagt, die defekte Maschine in Händen, man müsse ja nicht gleich wegwerfen.