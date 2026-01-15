Hapkido Doyang beim SV Einheit Wittenberg will einen Selbstbehauptungskurs für Kinder anbieten. Was der Hintergrund ist und wann der Kurs beginnen soll.

Wittenberg/MZ. - Am Dienstag, 27. Januar, soll ein Kurs „Selbstbehauptung“ für Kinder von sechs bis 12 Jahren, Jungen und Mädchen sind willkommen, in den Räumen des Hapkido Doyang Wittenberg auf dem Gelände von Einheit Wittenberg am Platz der Jugend starten, verraten Nadine und Volker Gössling, die der Abteilung vorstehen.