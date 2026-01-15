Situation an der Elbe Ursachsensuche - Warum nach der Schneeschmelze in diesem Jahr das Hochwasser bislang ausbleibt
Es gab viel Schnee, der derzeit taut. Doch niemand warnt an der Elbe bislang vor einem Hochwasser. Was ist da los?
Aktualisiert: 15.01.2026, 11:21
Dessau-Rosslau/MZ. - Trotz des Tauwetters und Regens wird ein Winterhochwasser an der Elbe aller Voraussicht nach ausbleiben. Das lässt sich aus den kurzfristigen Vorhersagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ablesen und ebenso aus den Sechs-Wochen-Vorhersagen der Bundesanstalt für Gewässerkunde.