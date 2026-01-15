Warum Julian Miethig sich entschlossen hat, die Beleidigung öffentlich zu machen und zu erklären, „was hier so passiert“.

Homophobe Beleidigung - Wie sich ein Organisator des CSD in Köthen gegen eine Bedrohung wehrt

Der „Christopher Street Day“ (CSD) 2025 in Köthen hat am 12. Juli stattgefunden.

Köthen/MZ. - Julian Miethig, einer der Organisatoren des „Christopher Street Day“ (CSD) 2024 und 2025 in Köthen, hat am Dienstag Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Anlass ist eine homophobe Beleidigung gegen ihn, die am Sonntagabend in einer Kneipe in Köthen passiert sei, berichtet der 27-Jährige auf seinem Profil bei Instagram.