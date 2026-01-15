Verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A9 nahe des Kreuzes Rippachtal. Wie sich die Kollision laut Polizei abgespielt hat.

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall auf der A9 nahe des Kreuzes Rippachtal im Burgenlandkreis ist am Mittwoch ein Autofahrer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus in Weißenfels eingeliefert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatte der Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Hilfsdienst geborgen werden.