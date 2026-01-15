Der Ascherslebener Bildungsausschuss nimmt einen Antrag vom Mehringer Ortschaftsrat und der Widab zur Reform der Mehringer Grundschule einstimmig an. Worum es dabei geht.

Warum Mehringen gute Chancen für eine Ganztagsschule im Ort sieht

Wird die Mehringer Grundschule künftig zur Ganztagsschule? Ein entsprechender Antrag ist gestellt.

Mehringen/MZ - Soll die Grundschule in Mehringen künftig eine Ganztagsschule werden? Wenn es nach der Wählerinitiative Die Aschersleber Bürger-Fraktion (Widab) und dem Mehringer Ortschaftsrat gehe, lautet die Antwort darauf eindeutig: Ja. Im November hatte der Stadtrat einen entsprechenden Antrag in den zuständigen Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss verwiesen. Der hat sich nun auf seiner jüngsten Sitzung damit beschäftigt.