  Ärger an Förderschule: Demo nach Vorwürfen gegen pädagogische Mitarbeiterin - Konflikt an Pestalozzischule in Dessau eskaliert

An der Förderschule in Dessau ist ein Konflikt zwischen einigen Eltern und einer pädogischen Mitarbeiterin eskaliert. Am Mittwoch fand eine Demo statt. Mit Dennis Engelmann und Carsten Stahl haben sich zwei Prominente eingeschaltet. Was die Vorwürfe sind, was das Landesschulamt sagt.

Von Leonie Beer Aktualisiert: 14.01.2026, 20:03
Etwa 60 Personen nahmen am Mittwochnachmittag an der Demo in der Dessauer Innenstadt teil. Vom Hauptbahnhof ging es zum Rathaus.
Etwa 60 Personen nahmen am Mittwochnachmittag an der Demo in der Dessauer Innenstadt teil. Vom Hauptbahnhof ging es zum Rathaus. Foto: Reinhardt

Dessau/MZ. - In Dessau eskaliert ein Streit um eine pädagogische Mitarbeiterin an der Pestalozzischule, einer Förderschule in Dessau.