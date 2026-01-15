Am Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Lützen zu einer Türöffnung in der Martschstraße gerufen. Warum der Einsatz glimpflich ausging.

Die Freiwillige Feuerwehr Lützen und der Malteser Hilfsdienst rückten am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in der Lützener Martzschstraße aus.

Lützen/MZ. - Da eine ältere Frau hilflos in ihrer Wohnung in der Lützener Martzschstraße vermutet wurde, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lützen mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten sowie der Malteser Hilfsdienst von der Rettungswache in Gostau am Mittwoch 15.12 Uhr angefordert, um die Wohnungstür zu öffnen und nach der Frau zu sehen.

Die Frau sei seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen worden, erklärt Feuerwehrmann Torsten Schubert, warum die dringende Befürchtung bestand. Die Bitte, nach der Frau zu schauen, sei von einer Mitarbeiterin einer Arztpraxis gekommen.

Einsatz in Lützen nimmt glimpfliches Ende

Doch kurz nachdem die Tür geöffnet wurde, sei die Frau wohlbehalten von einem Einkauf zurückgekehrt. Für die Kosten des Einsatzes komme vermutlich die Stadt auf, da die Seniorin keine Schuld trifft. „Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig ausgerückt“, resümiert Torsten Schubert.