Anlässlich des Standortjubiläums soll das Repertoire an Kinderliteratur in der Stadtbibliothek Coswig erweitert werden. Einwohner übertreffen alle Erwartungen. Wer die Geschenke bringt.

Auch die Bücherecke für kleine Leseratten ist unterm Dach des historischen Amtshauses gemütlich eingerichtet.

Coswig/MZ. - Das Ambiente der Coswiger Stadtbibliothek besticht ohne Zweifel mit einem ganz besonderen Flair. Gerade die Aufteilung der Bücherregale und Platzierung der vielen verschiedenen Sitz- und Schmökerecken, die durch etliche große Balken des Dachstuhls komplementiert werden, bestimmen die besondere Atmosphäre der Einrichtung. Seit nunmehr 25 Jahren befindet sich die Bücherei im Dachgeschoss des historischen Amtshauses der Stadt. „Einzigartig, in jedem Falle“, sagt Annett Waldhoff, „aber das Ambiente ist nur das Eine. Die Hülle kann ja noch so schön sein, wenn der Inhalt nicht stimmt.“