Greppin - Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Radfahrer in Greppin am Freitag, 17. Oktober, mindestens leicht verletzt worden. Als der 72-jährige Fahrradfahrer gegen 14 Uhr laut Polizei den Radweg aus Richtung Farbenstraße in Richtung Parsevalstraße befuhr, kam es in einem Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem 57-jährigen Daimler-Chrysler-Fahrer. Dieser war ebenfalls auf der Farbenstraße aus Richtung Wolfen kommend unterwegs und bog rechts auf die Salegaster Chaussee ab, als sich der Unfall ereignete. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 100 Euro.