Arbeit mit der elektronischen Patientenakte: Welche Erfahrungen machen Ärzte aus dem Raum Bernburg?

In der Baalberger Zahnarztpraxis von Thomas Baum kommt die elektronische Patientenakte bereits seit mehreren Wochen zum Einsatz.

Baalberge/Peißen/MZ - Seit dem 1. Oktober ist sie Pflicht in deutschen Arztpraxen und Krankenhäusern: die elektronische Patientenakte, oder kurz – ePA. In ihr hinterlegen die Ärzte beispielsweise Diagnosen, sie kann aber auch Informationen wie Medikamentenpläne, Befunde oder Röntgenbilder enthalten und ist über eine App der eigenen Krankenversicherung auch für die Patienten selbst einsehbar. Wie kommt die ePA bei Ärzten aus dem Raum Bernburg an? Was läuft schon gut in der Nutzung, und wo hapert es noch?