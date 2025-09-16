Am Sonnabend wird zur beliebten „Coswiger Lesenacht“ geladen. Dafür werden zum Teil sehr ungewöhnliche Orte genutzt. Aus welcher neuen Reihe in der Stadtbibliothek gelesen wird.

Campingplatz in Bibliothek - Lesung auf Dachboden, in Trauerhalle oder Fitnessstudio

Für die Lesung in der Stadtbibliothek hat sich Annett Waldhoff ein paar besondere Gimmicks ausgedacht.

Coswig/MZ. - In Coswig wird es am Samstagabend, 20. September, lustig, philosophisch, gesellschaftskritisch und an einigen Stellen sogar kriminell. Es wird zum nunmehr 18. Mal zur Lesenacht geladen. An insgesamt elf Orten – zumeist historischer Art – werden ab 18 Uhr kurze Lesungen angeboten. Die Stadtbibliothek im Dachgeschoss des Coswiger Amtshauses wird zu diesem Zweck sogar einen Hauch von Campingplatz-Flair erfahren.