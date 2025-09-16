Lesenacht in Coswig Campingplatz in Bibliothek - Lesung auf Dachboden, in Trauerhalle oder Fitnessstudio
Am Sonnabend wird zur beliebten „Coswiger Lesenacht“ geladen. Dafür werden zum Teil sehr ungewöhnliche Orte genutzt. Aus welcher neuen Reihe in der Stadtbibliothek gelesen wird.
16.09.2025, 12:00
Coswig/MZ. - In Coswig wird es am Samstagabend, 20. September, lustig, philosophisch, gesellschaftskritisch und an einigen Stellen sogar kriminell. Es wird zum nunmehr 18. Mal zur Lesenacht geladen. An insgesamt elf Orten – zumeist historischer Art – werden ab 18 Uhr kurze Lesungen angeboten. Die Stadtbibliothek im Dachgeschoss des Coswiger Amtshauses wird zu diesem Zweck sogar einen Hauch von Campingplatz-Flair erfahren.