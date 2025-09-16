Beliebte Veranstaltung Nachfolger von „Zauber der Bäume“: Das steckt hinter Quedlinburgs „Garten-Kunst“

Beim „Zauber der Bäume“ im Brühl in Quedlinburg begegneten sich jeden Sommer ganz unterschiedliche Menschen über die Kunst. Nachdem das Fest im Park nicht mehr stattfinden konnte, rücken dafür jetzt Gärten in der Stadt in den Fokus.