Beliebte Veranstaltung Nachfolger von „Zauber der Bäume“: Das steckt hinter Quedlinburgs „Garten-Kunst“
Beim „Zauber der Bäume“ im Brühl in Quedlinburg begegneten sich jeden Sommer ganz unterschiedliche Menschen über die Kunst. Nachdem das Fest im Park nicht mehr stattfinden konnte, rücken dafür jetzt Gärten in der Stadt in den Fokus.
Aktualisiert: 16.09.2025, 13:27
Quedlinburg/MZ. - Lange Zeit war der „Zauber der Bäume“, der Natur und Kunst im Quedlinburger Brühl auf besondere Weise vereint, eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Dieses von der Künstlervereinigung 7kunst organisierte Fest erlebt jetzt eine erneute Verwandlung.