weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Nachfolger von „Zauber der Bäume“: Das steckt hinter Quedlinburgs „Garten-Kunst“

Beliebte Veranstaltung Nachfolger von „Zauber der Bäume“: Das steckt hinter Quedlinburgs „Garten-Kunst“

Beim „Zauber der Bäume“ im Brühl in Quedlinburg begegneten sich jeden Sommer ganz unterschiedliche Menschen über die Kunst. Nachdem das Fest im Park nicht mehr stattfinden konnte, rücken dafür jetzt Gärten in der Stadt in den Fokus.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 16.09.2025, 13:27
Gärten in Quedlinburg sollen zu Orten für Kunst werden.
Gärten in Quedlinburg sollen zu Orten für Kunst werden. Foto: Matthias Bein

Quedlinburg/MZ. - Lange Zeit war der „Zauber der Bäume“, der Natur und Kunst im Quedlinburger Brühl auf besondere Weise vereint, eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Dieses von der Künstlervereinigung 7kunst organisierte Fest erlebt jetzt eine erneute Verwandlung.