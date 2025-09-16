Verkehrsunfall Unfall in Merseburg: Fahrprüfling trifft keine Schuld
Ein Unfall auf der B91 in Merseburg sorgte am Dienstag für Verkehrsbehinderungen. Ein Transporter fährt Fahrschüler während der Prüfung auf.
Aktualisiert: 16.09.2025, 15:36
Merseburg - Es sollte der Auftakt in die Zeit mit Führerschein sein, doch es kam anders: Am Dienstagvormittag kurz nach zehn Uhr ist es auf der B91 in Merseburg an der Kreuzung Höhe Querfurter Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos verwickelt waren.