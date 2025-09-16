Ein Unfall auf der B91 in Merseburg sorgte am Dienstag für Verkehrsbehinderungen. Ein Transporter fährt Fahrschüler während der Prüfung auf.

Zwei Autos wurden bei einem Unfall in Merseburg stark beschädigt.

Merseburg - Es sollte der Auftakt in die Zeit mit Führerschein sein, doch es kam anders: Am Dienstagvormittag kurz nach zehn Uhr ist es auf der B91 in Merseburg an der Kreuzung Höhe Querfurter Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos verwickelt waren.