Atemlos-Frontfrau Maria Wernicke startet mit ihrer Soloreihe in eine neue Runde. Wo die Konzerte stattfinden und was dieses Mal anders ist.

Sängerin Maria Wernicke (2. v. li.) – hier bei einem Auftritt im Theater in Ballenstedt mit Atemlos-Bandkollegen Mathias Kaczmarek (re.) – gibt in Hettstedt und Bernburg Konzerte aus ihrer Soloreihe „Sonnensturm“.

Hettstedt/MZ. - „Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Leute Fortsetzungen haben wollen, danach fragen und gerne wiederkommen wollen“, sagt Maria Wernicke. Aus diesem Grund startet die Frontfrau der Coverband „Atemlos“ ab November ihre nächste Konzertreihe als Solokünstlerin. Unter dem Titel „Sonnensturm – das Bewusstseinskonzert 2.0“ wird sie am 14. und am 15. November dieses Jahres in der Gangolfkirche in Hettstedt und am 11. Januar 2026 im Theater in Bernburg auftreten.