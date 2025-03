Kersten Walter gilt für viele Coswiger als das Gesicht der Stadtbibliothek. Es sind nur noch wenige Tage, bis die Bibliothekarin in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Stadtbibliothek in Coswig

Coswig/MZ. - „Aufwachen werde ich wohl zur gleichen Zeit wie immer“, sagt sie, „dann will ich mich aber noch einmal umdrehen und später mit meinem Partner ganz gemütlich frühstücken.“ So in etwa stellt sich Kersten Walter den ersten Morgen ihres wohlverdienten Ruhestands vor. Wirklich greifen könne sie diesen Gedanken noch gar nicht, und das, obwohl es nicht mal mehr zwei Wochen bis zum „Stichtag“ sind.