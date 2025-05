Ein 36-Jähriger hat in der Hermannstraße in Halle auf der Flucht vor der Polizei ein Fahrrad gestohlen. Den Beamten entkam er dennoch nicht.

Bedrohung, Diebstahl und Flucht: Bei Einsatz in Halle wird ein Polizist verletzt

Attacke in der Hermannstraße

Die Polizei war in Halle hinter einem Mann her, der auf seiner Flucht ein Fahrrad gestohlen hatte.

Halle (Saale). - Zu einer Bedrohung ist es am späten Donnerstagabend in der Hermannstraße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach attackierte ein 36 Jahre alter Mann gegen 22.30 Uhr einen 23-Jährigen erst verbal und flüchtete anschließend vor der hinzugerufenen Polizei. Auf der rasanten Jagd habe er einer Frau ihr Fahrrad entrissen und habe sich erstmal damit aus dem Staub gemacht, bevor er schließlich gefasst wurde, heißt es.

Der Mann habe Widerstand gegen die Beamten geleistet. Der 36-Jährige und ein Polizist wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, so ein Sprecher weiter. Die bestohlene Frau erhielt ihr Fahrrad zurück. Gegen den Mann wurden verschiedene Anzeigen gefertigt, so die Beamten weiter.