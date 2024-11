Futurea Science Center in Wittenberg schränkt den Besucherverkehr ein. SKW Piesteritz führt wirtschaftliche Gründe an. Was das genau bedeutet und wie es um das Unternehmen steht.

Science Center in Wittenberg: Was Hintergründe der teilweisen Schließung sind

Wittenberg/MZ. - Wittenberg ist nicht nur ein historisch interessanter Standort, sondern auch einer mit modernen Unternehmen. Zum Beispiel in der Chemieindustrie. Das wird nicht nur am Rande der Stadt deutlich, wo die Anlagen breiten Raum einnehmen, sondern seit Jahren auch in der Altstadt, zentral am Marktplatz.