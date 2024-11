Warum das Technik- und Wissenschaftsmuseum Futurea Science Center am Marktplatz in Wittenberg den Besucherverkehr vorerst einschränkt und was das für die Region bedeutet.

Das futurea Science Center am Marktplatz in Wittenberg schränkt vorerst die Besuchermöglichkeit ein.

Wittenberg/MZ - Das futurea Science Center schränkt den regulären Besucherverkehr bis auf Weiteres ein. Ursache sind offenbar wirtschaftliche Gründe. Carsten Franzke, Geschäftsführer von SKW Piesteritz, erklärt in einer Presseinformation: „Der politisch gesetzte Rahmen für chemische Industrie in Deutschland bzw. Europa hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren signifikant verschlechtert.“ Daher sei das Unternehmen leider gezwungen, die Besuchsmöglichkeit vorerst einzuschränken.

Gleichwohl, versichert Franzke, bleibe SKW als fester Partner der Stadt „mit einem klaren Konzept für eine nachhaltige Transformation aktiv. Wir sind überzeugt, dass Chemie in Wittenberg eine Zukunft hat.“ So würden etwa Kooperationen mit Schulen aufrechterhalten, denn „die Zukunft benötigt naturwissenschaftlich interessierte Menschen“.

SKW Piesteritz gibt mit dem futurea Science Center am Markt in Wittenberg seit 2017 Einblick in die Welt der Wissenschaft. „Chemie hat schon immer Einfluss auf unser Leben und wird es auch in Zukunft haben“, so die Leiterin des Wissenschaftszentrums, Janina Dorn.

Janina Dorn, die Leiterin des Wissenschaftszentrums, zeigte im Sommer noch die neue Sonderausstellung zum Toast. (Foto: Jonas Lohrmann)

„Das futurea ist ein Zeichen, der Öffentlichkeit die Welt der Chemie zugänglich zu machen.“ SKW gehe damit einen anderen Weg, als dies andere Unternehmen tun: „Das ist auch unsere Stärke. Mit Optimismus wollen wir diesen richtigen Weg auch in Zukunft beschreiten.“