Kemberg/MZ - Zum wiederholten Mal ist es am Eutzscher Kreisverkehr zu einem Unfall gekommen. Wobei diesmal wohl nicht der Kreisel an sich übersehen wurde, sondern ein Fahrzeug darin.

Der 49-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr am Montag, gegen 8.40 Uhr die Bundesstraße 2 aus Richtung Kemberg kommend mit der Absicht, in den Kreisverkehr in Höhe Eutzsch einzufahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, stieß erdabei mit einem Opel zusammen, dessen 62-jähriger Fahrer sich bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.