Eutzsch/MZ. - Wieder hat sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr unweit von Eutzsch ereignet. Ein 37-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 18 Uhr die B 100 aus Richtung Pannigkau in Fahrtrichtung B2/Kreisverkehr Eutzsch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schlechten Wetterbedingungen, es herrschte Schneeregen, erkannte er den Kreisverkehr nicht und fuhr direkt über diesen. Dabei kam er ins Schleudern, folgend von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront in den Entwässerungsgraben. Beide Front-Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst, heißt es im Polizeibericht. Die neunjährige Beifahrerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.