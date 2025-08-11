weather heiter
Brückensperrung in Braunsbedra Fußgänger müssen vielbefahrene Landesstraße überqueren - Was sie fordern und wie die Stadt reagiert

Weil in Braunsbedra die Fußgängerbrücke in der Kantorgasse gesperrt wurde, müssen Anwohner die Freyburger Straße entlanggehen. Die hat aber keinen durchgehenden Gehweg. Das sorgt für Kritik und eine Unterschriftensammlung. Was die Stadt jetzt plant.

Von Diana Dünschel 11.08.2025, 09:00
Die Brücke in der Kantorgasse in Braunsbedra ist gesperrt.
Braunsbedra/MZ. - Eine Umleitung sorgt gerade in Braunsbedra für Kritik und eine Unterschriftensammlung. Es geht um Lösungsvorschläge für einen Ausweich, weil die Fußgängerbrücke in der Kantorgasse gesperrt wurde.