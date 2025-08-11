Brückensperrung in Braunsbedra Fußgänger müssen vielbefahrene Landesstraße überqueren - Was sie fordern und wie die Stadt reagiert

Weil in Braunsbedra die Fußgängerbrücke in der Kantorgasse gesperrt wurde, müssen Anwohner die Freyburger Straße entlanggehen. Die hat aber keinen durchgehenden Gehweg. Das sorgt für Kritik und eine Unterschriftensammlung. Was die Stadt jetzt plant.