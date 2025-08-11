weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  Anwohner zeigen Anwohner an: Anwohnerfrust in Köthen - Warum von der Stadt jahrelang geduldete Parkordnung auf einmal unzulässig ist

Seit mehr 20 Jahren parken in der Köthener Antoinettenstraße die Autos auf einer Straßenseite nicht längs, sondern im 90-Grad-Winkel zur Straße. Jetzt wird alles anders. Die Aufregung ist groß.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 11.08.2025, 11:37
Die Autofahrer auf der rechten Seite haben die Warnungen des Ordnungsamtes ernst genommen.
Die Autofahrer auf der rechten Seite haben die Warnungen des Ordnungsamtes ernst genommen. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Die Köthener Antoinettenstraße ist eine Sackgasse ohne Wendehammer. Ein- und Ausfahrt aus der Straße sind demzufolge nicht ganz einfach. Vor allem auch deshalb nicht, weil der asphaltierte Straßenbelag nicht allzu breit ist und gerade einem Fahrzeug ausreichend Platz bietet.