Seit mehr 20 Jahren parken in der Köthener Antoinettenstraße die Autos auf einer Straßenseite nicht längs, sondern im 90-Grad-Winkel zur Straße. Jetzt wird alles anders. Die Aufregung ist groß.

Anwohnerfrust in Köthen - Warum von der Stadt jahrelang geduldete Parkordnung auf einmal unzulässig ist

Die Autofahrer auf der rechten Seite haben die Warnungen des Ordnungsamtes ernst genommen.

Köthen/MZ. - Die Köthener Antoinettenstraße ist eine Sackgasse ohne Wendehammer. Ein- und Ausfahrt aus der Straße sind demzufolge nicht ganz einfach. Vor allem auch deshalb nicht, weil der asphaltierte Straßenbelag nicht allzu breit ist und gerade einem Fahrzeug ausreichend Platz bietet.