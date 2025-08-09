weather sonnig
  4. Vorgarten-Streit im Landkreis Wittenberg um Schottergärten

Schottergärten in Gräfenhainichen Wohngebiet am Barbarasee - Vorgarten wird zum Ärgernis

Ein Gräfenhainichener musste den Steingarten vor seinem Haus komplett umgestalten, weil dieser nicht den Regeln entspricht. An anderer Stelle werden ähnliche Vorgärten seiner Meinung nach aber geduldet.

Von Andreas Hübner Aktualisiert: 11.08.2025, 11:56
Adrian Herbst kniet vor seinem nun umgestalteten Vorgarten. Den früheren Steingarten musste er entfernen. 
Adrian Herbst kniet vor seinem nun umgestalteten Vorgarten. Den früheren Steingarten musste er entfernen.  (Foto: Andreas Hübner)

Gräfenhainichen/MZ. - Adrian Herbst ärgert sich. Der 25-jährige Gräfenhainichener fühlt sich in gewisser Weise benachteiligt. In seinen Augen wurde er von der Stadtverwaltung ungleich anderer Einwohner behandelt. Es geht um seinen Vorgarten.