Das Gebäude muss diesmal nicht evakuiert werden. Die Festnahme des Verdächtigen des Brandes in der Dr.-Behring-Straße in Wittenberg wurde aufgehoben.

Wittenberg/MZ. - Die Kellerbrände in Wohngebieten in Wittenberg reißen nicht ab. Nach dem Feuer am vergangenen Freitag in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Behring-Straße, wo wie berichtet mehrere Menschen mit Hubsteigern gerettet werden mussten, hat es nun schon wieder gebrannt.