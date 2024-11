Zu einer zünftigen Eröffnung gehört ein rotes Band, das durchschnitten wird, so auch in Vockerode: Dabei sind Anne-Marie Richter von der Stabsstelle Wirtschaft des Landkreises, Hotel- und Restaurantchef Matthias Golze, Geschäftsführer Gerhard Hauptstein und Ortsbürgermeisterin Nicole Mattern (v.l.).

Vockerode/MZ. - Die immensen Investitionen der Hauptstein-Gruppe in Vockerode werden fortgesetzt und zunehmend sichtbar. Am vergangenen Freitagabend ist das Restaurant „Alberts Treibhaus“ offiziell eröffnet worden. Rund drei Millionen Euro hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Unterhaching bei München in das Projekt gesteckt. 140 Plätze in Restaurant und Wintergarten werden in dem rustikal eingerichteten Neubau nun angeboten.