Bei der DRK-Tagespflege in Gräfenhainichen informieren Polizeibeamtinnen Senioren über die Maschen von Betrügern. Wovor gewarnt wird und welche wichtigen Hinweise gegeben werden.

Schockanrufe: Polizei warnt Senioren in Gräfenhainichen und gibt diese Hinweise

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/mz. - Die Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Gräfenhainichen ist bei den Senioren nicht nur wegen der interessanten Ausflüge nach Gröbern oder der geplanten Fahrt zum Spargelessen geschätzt. Auch die in den Räumen der Pfortenstraße 12 b durchgeführten Veranstaltungen wie das Sommerfest, die Faschingsfeier oder kürzlich der Erste-Hilfe-Kurs finden ein reges Interesse bei den Senioren. Nicht anders war es auch am Mittwoch, als die Regionalbereichsbeamtinnen (RBB) des Bereiches Gräfenhainichen, Polizeihauptmeisterin Janine Schindler und Polizeihauptmeisterin Alexandra Frenzel zu Gast waren, um über „Schockanrufe“ zu sprechen.