Ein Entwässerungsbetrieb tauscht die Rohre zwischen Eunikepark und Rischebach. Ab wann der Schlossplatz in Wittenberg gesperrt wird und wie lange das voraussichtlich dauern wird.

Schlossplatz in Wittenberg wird gesperrt: Wie lange die Sperrung geplant ist

Wittenberg/MZ. - Eine rund dreimonatige Sperrung des Schlossplatzes in Wittenberg kündigt die Stadtverwaltung an. In dem Bereich soll ab 9. September gebaut werden, wobei die Vollsperrung des Platzes wohl erst eine Woche später, ab 16. September geplant ist.