Die Deutsche Bahn tauscht vom 28. März bis 2. April Schienen am Hauptbahnhof in Wittenberg aus. Dabei sei eine Lärmbelastung unvermeidbar.

Schienenwechsel in Wittenberg: Bahn kündigt nächtlichen Lärm an

Wittenberg/MZ - Die Deutsche Bahn kündigt für die Zeit von Freitag, 28. März, bis Mittwoch, 2. April, in Wittenberg Bauarbeiten an. Das Unternehmen möchte im Bahnhof Wittenberg Schienen wechseln, so dass anschließend Stopfarbeiten nötig sind.

Dabei handelt es sich laut Bahn um geplante Instandhaltungsarbeiten. Indes seien bei diesem Bauvorhaben Maßnahmen zur Lärmminderung nicht möglich. „Durch den Einsatz moderner Technik reduzieren wir den Lärm auf ein Minimum“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Die Arbeiten müssten aber aufgrund der zur Verfügung stehenden Sperrpause in sehr kurzer Zeit erbracht werden, daher sei punktuell Nachtarbeit erforderlich. Für Zugreisende soll es bis auf Bahnsteigwechsel keine wesentlichen Einschränkungen vor Ort geben. Teilweise würden Fernverkehrszüge in den Nachtstunden aber umgeleitet.