Scheibe eingeschlagen: Zeuigin bemerkt Kriminelle am Supermarkt in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Wie der Polizei am 12. Januar um 04.46 Uhr mitgeteilt wurde, bemerkte eine aufmerksame Zeugin ein Hämmern und sah in der Folge, dass sich zwei unbekannte männliche Personen vor der Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Draußgartenstraße in Wittenberg befanden.

Nachdem sie diese ansprach, flüchteten sie in Richtung der Bahnschienen. Wie sich herausstellte, versuchten die unbekannten Täter, gewaltsam in den Einkaufsmarkt einzudringen, was jedoch nicht gelang. Die Tür wurde dadurch beschädigt. MZ-Informationen wurde die Scheibe an der Eingangstür eingeschlagen. Ein etwa faustgroßes Loch entstand. Trotz sofortiger Nachbereichsfahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.