Die „Halloween Horror School“ in Wartenburg öffnet auch in diesem Jahr für „irre“ Gruselfans.

Schauer-Tour in Dorfschule: Wann die „Holloween Horror School“ in Wartenburg eröffnet wird

Das Team um Stefanie Braunsdorf und Arni Thorlakur Gudnason freut sich gleich an mehreren Tagen auf mutige Besucher. Sie haben sich auch in diesem Jahr einiges einfallen lassen, um schaurige Stimmung zu erzeugen.

Von Paul DammWartenburg/MZ - .Gruselfans aufgepasst: In Wartenburg wird Ende Oktober zum zweiten Mal die „Halloween Horror School“ ihre Pforten öffnen. Nach dem Erfolg im vorigen Jahr mit fast 1.000 Besuchern wird auch dieses Mal wieder im alten Schulgebäude für Gänsehaut gesorgt,versprechen die Veranstalter des Schauer-Events.

Schräge Gestalten, furchteinflößende Horror-Clowns und düstere Schulflure garantieren „Nervenkitzel pur“. Der verlassene Schulkomplex inmitten des Dorfes sei die optimale Kulisse dafür, so Arni Thorlakur Gudnason vom Verein Fabelhafte Wartenburg. Hinter jeder Tür kann sich etwas Unheimliches verbergen, knarzende Türen und die düstere Atmosphäre des Geistergebäudes samt „irrer“ Schauspieler schaffen einen extra Grusel-Kick.

Gruseltour für Klein und Groß

Mutigere Jugendliche ab 14 Jahren können sich am Freitag, 25. Oktober ab 20 Uhr auf eine intensivere Gruseltour begeben, bei der in Begleitung eines Erwachsenen durch die schaurigen Flure geführt wird. Für Kinder gibt es am Samstagnachmittag, 26. Oktober ab 14 Uhr entschärfte Mini-Gruseltouren mit Kürbissen, Spinnen und „freundlichen“ Gruselgeistern, sagt Gudnason. Um 20.30 Uhr startet dann am Sonnabend die große Gruseltour, die in kleineren Gruppen durchgeführt wird, um den Grusel-Faktor noch einmal zu erhöhen. Sie ist für Jugendliche und Erwachsene geeignet.

Neben dem Gruselspaß in der verlassenen Dorfschule bietet die Veranstaltung auch die Möglichkeit, bei DJ-Musik in der einstigen Sporthalle, die zum „Kulturkiosk“ umfunktioniert wurde, zu feiern und zu tanzen. „Wir haben in diesem Jahr einen Kostümball geplant“, sagt Gudnason, der das Halloween-Event gemeinsam mit Stefanie Braunsdorf organisiert. Beim Kostümball sind natürlich Verkleidungen ausdrücklich erwünscht. Für das beste Halloween-Kostüm sind auch in diesem Jahr Preise in Aussicht gestellt.

Gemeinnütziges Spendenziel

Der Eintritt zur „Halloween Horror School“ beträgt für Kinder bis fünf Jahre ein Euro, für Sechs- bis 13-Jährige drei Euro und ab 14 Jahren fünf Euro. Die Einnahmen der Grusel-Veranstaltung sollen einem Verein aus dem Landkreis Wittenberg zugute kommen.