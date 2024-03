Aus einem Agrarhandel in Kemberg wurde Saatgut gestohlen. Der Schaden wird auf 70.000 Euro beziffert.

Saatgut aus Agrarhandel in Kemberg gestohlen: 70.000 Euro schaden

Wittenberg/MZ - Der Polizei wurde der Diebstahl von mehreren Paletten Saatgut aus einem Agrarhandel in Kemberg angezeigt. Die Tat soll sich in der Nacht vom 4. zum 5. März ereignet haben. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Nach Schätzung eines 38-jährigen Firmenverantwortlichen soll ein Schaden von 70.000 Euro entstanden sein.

Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Die Anzeige wurde am Dienstag erstattet.