Was wie ein Brand ausgesehen hat, war eine Übung. Welche Bilanz gezogen wird.

Pretzsch/MZ/PAD. - In Pretzsch haben die Feuerwehren der Stadt Bad Schmiedeberg am Sonnabend den Ernstfall geübt. Dichte Rauchschwaden, hektische Kommandos, Bewegung überall: Was auf dem Gelände des ehemaligen „Hesonwerks“ in Pretzsch wie ein echter Brand wirkte, war in Wahrheit eine großangelegte Übung der Feuerwehren.