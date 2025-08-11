Ein verurteilter Sexualstraftäter muss sich erneut vor Gericht verantworten. Trotz laufender Bewährungszeit werden bei ihm kinderpornografische Inhalte gefunden. Wie entschieden wird.

Der Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen verurteilt worden.

Wittenberg/MZ - Es ist ein Fall, der die Grenzen von Recht und Moral, von Hoffnung und Misstrauen auf die Probe stellt. Am Montag muss das Schöffengericht am Wittenberger Amtsgericht eine Entscheidung treffen, die schwerer kaum wiegen könnte: Auf der Anklagebank sitzt ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter. Der Vorwurf: Er soll erneut eine Vielzahl kinderpornografischer Dateien besessen haben. Was den Fall besonders erschütternd macht: Zum Zeitpunkt der Sicherstellung stand der Mann bereits unter Bewährung, verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes.