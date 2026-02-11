Von gemütlichen Bars bis zu Pop-up Events: Diese Orte in Wittenberg bieten romantische Momente zum Valentinstag für kleines Budget.

Romantik zum Sparpreis: Was mit 20 Euro möglich ist

Paul Sommerfeld ist Inhaber des Cafés „Röstbursche“. Dort können sich Paare auf ein Heißgetränk in gemütlicher Atmosphäre treffen.

Wittenberg/MZ. - Nur 20 Euro in der Tasche – und man möchte seine Liebe beeindrucken? Den Valentinstag feiern nicht alle, aber es bleibt ein Tag der Liebe, an dem man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen möchte. Die MZ hat Orte in Wittenberg zusammengestellt, an denen man mit kleinem Budget von bis zu 20 Euro besondere Momente zu zweit erleben kann – von gemütlichen Bars über Cafés, Kino oder Spaziergänge im Zoo bis hin zu kreativen Events.