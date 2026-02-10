Karneval-Urgestein Andreas Rossa übernimmt die Rolle des Mentors und begleitet die 16-jährige Nele Lawrenz in Aschersleben bei ihren ersten Schritten als Büttenrednerin. Wie die Zusammenarbeit läuft.

16-jährige Nele Lawrenz geht beim Ascherslebener Karneval von der Garde in die Bütt

Nele Lawrenz in der Bütt: Es ist ihre erste Session als Rednerin beim ACC Union.

Aschersleben/MZ - Seit 32 Jahren steht Andreas Rossa Session für Session in der Bütt des ACC Union Aschersleben. Mal als Urlauber, mal als Nachtwächter, mal als selbstironischer Macho – der 49-Jährige ist bekannt für seine Wandlungsfähigkeit und sein Gespür für das Publikum. In dieser Session übernimmt er nun eine neue, besondere Aufgabe: Er ist Mentor für die Nachwuchsbüttenrednerin Nele Lawrenz. Damit rückt neben seinen eigenen Auftritten auch die Förderung des karnevalistischen Nachwuchses in den Mittelpunkt.