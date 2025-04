Die Coswiger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gründet eine Kinder- und Jugendgruppe. Was auch in der kühlen Jahreszeit geübt wird.

Rettungsschwimmer dringend benötigt - Nachwuchs wird in Coswig trainiert

Ein Foto aus dem Juni 2017: Im Sommer ist das Flämingbad in Coswig grundsätzlich gut besucht.

Coswig/MZ. - Das idyllisch gelegene Coswiger Flämingbad kommt derzeit noch ruhig und still daher. Die Badesaison beginnt erst in ein paar Wochen und auch die Kinder und Jugendlichen der DLRG sind noch nicht im Wasser. „Das geht frühestens ab einer Wassertemperatur von 16 Grad“, sagt André Gümpel. Trockenübungen und Theorieunterricht aber gibt es auch in der kalten Jahreszeit jeden Freitag. Die Coswiger Ortsgruppe der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) betreibt jetzt auch eine Nachwuchsabteilung.