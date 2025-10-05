In der Kreisvolkshochschule Wittenberg werden Werke der ehemaligen Kulturdezernentin des Kreises Gisela Kummetz gezeigt. Es soll eine persönliche Schau werden.

Gisela Kummetz im Frühherbst 2025 in ihrem Arbeitszimmer: Eine Ausstellung wird vorbereitet.

Wittenberg/MZ. - Gisela Kummetz bekleidet schon lange kein öffentliches Amt mehr. Aber öffentlich sichtbar wurde die einstige Kultur- und Schuldezernentin des Landkreises Wittenberg trotz Ruhestand immer mal wieder. Jetzt bekommt die Kunstenthusiastin nach einer Phase der Stille eine Ausstellung in der Kreisvolkshochschule (KVHS). Eine Retrospektive wird es, so steht es auf der farbenfroh gestalteten Einladung mit der „Rückbesinnung“ im Untertitel.