Der Bereich Grundbildung und Alphabetisierung an der Kreisvolkshochschule in Wittenberg gewinnt an Bedeutung und wird ausgebaut. Welche Projekte zurzeit im Angebot sind.

Wittenberg/MZ. - Die Werte sind beträchtlich. Ältere Studien gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 6,2 Millionen Menschen Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und Schreiben. Rund zwölf Prozent der Bevölkerung wären das, rechnet Georg List vor. Die Rede ist von „gering literalisierten“ Menschen. Sie können bestenfalls einfache Sätze lesen und schreiben.