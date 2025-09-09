weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Millionen Menschen mit Schwierigkeiten Projekte in Wittenberg: Wo Erwachsene Lesen und Schreiben lernen

Der Bereich Grundbildung und Alphabetisierung an der Kreisvolkshochschule in Wittenberg gewinnt an Bedeutung und wird ausgebaut. Welche Projekte zurzeit im Angebot sind.

Von Marcel Duclaud 09.09.2025, 14:00
Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule: Direktor Thomas Sagner, Dozentin Andrea Schmid, Fachbereichsleiter Georg List (v.l.)
Wittenberg/MZ. - Die Werte sind beträchtlich. Ältere Studien gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 6,2 Millionen Menschen Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und Schreiben. Rund zwölf Prozent der Bevölkerung wären das, rechnet Georg List vor. Die Rede ist von „gering literalisierten“ Menschen. Sie können bestenfalls einfache Sätze lesen und schreiben.